عاجل.. "تذكرتي": "أوبشن" جديد لتوصيل التذاكر للمنازل



وقال "عزيز"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري ويقدمه أحمد سمير، إن الشخص يدخل على الموقع، ثم يضع رقم هاتفه للتحقق، ثم يتم إرسال رسالة "SMS" على الهاتف المحمول، ويدخل بهذا الكود على موقع الويب.



وأضاف: عندما يدخل بالكود الخاص به تفتح له صفحة عليها بياناته، ويضع فيها اسمه وعنوانه، وصورة البطاقة الشخصية وليس رقمها، ثم يضع صورته ويمكن عن طريق الموبايل وضع صورة سيلفي.



وأوضح أن من هم دون سن الـ16 سنة يدخلون عن طريق الأهل.



وأشار إلى أنه خلال 24 ساعة يتم إرسال "Fan ID" أو "كارت المشجع"، ومن خلاله يتم حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني، ويحصل الشخص على رقم للتذكرة، ثم يذهب إلى مراكز توزيعها، أو هناك "أوبشن" جديد لتوصيل التذاكر إلى المنزل في جميع أنحاء الجمهورية.

كشف خالد عزيز المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام "تذكرتي"، عن تفاصيل الحصول على تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية.