رابط كورة لايف aHlY NoW مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الاهلي يوتيوب فالجول Ahly

يستعد النادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي لخوض مباراة نارية ضد الإسماعيلي وذلك مساء اليوم الأربعاء في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويلتقي النادي الأهلي مع مضيفه الإسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة من 31 مباراة بينما الدراويش في المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة.

وستكون مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت on sport والنيل للرياضة nile sport.

وكانت مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة بهدف لمثله، فيما يسعى الأحمر لتعزيز صدارته لجدول الترتيب بينما الدراويش على أمل حصد النقاط الثلاث للوصول لمركز متقدم.

- وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جونيور أجايي، وليد سليمان، صالح جمعة، رمضان صبحي، حسين الشحات، جيرالدو

الهجوم: مروان محسن، وليد أزارو



