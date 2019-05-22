"الفجر الفني" يحاور "حمزاوي" أشهر مقلد للفنانين ومعلقين كرة القدم عبر السوشيال ميديا
الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:15 ص
حوار: سعد نبيل
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* أعشق تقليد "الأسطورة والشوالي والكاشف وأتمنى تعليقهم على تقليدي لهم
* دور "الأيتام والمسنين" من أحب العروض التي أنظمها لتقليد الفنانين
* التمثيل حلمي وبدأت كومبارس في "واحة الغروب"
* من الصعب تقليد المطربين و"أبو الليف" الوحيد الذي قلدته
واحد من رواد موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، منذ صغره مقاطع تقليد الأصوات هي هدفه، حتى أصبح مقلدًا للفنانين والمشاهير، الذين تركوا بصمة واضحة في الوسط الفني بنبرة صوتهم المميزة والمختلفة، لديه شغف من صغره أن يصبح فنانًا، ويسعى دائمًا من خلال موهبته في تقليد الفنانين أن يحقق هدفه.
وعن موهبته في تقليد الفنانين، كان لـ"الفجر الفني"، حوارًا خاصًا، مع حازم رفعت، الشهير عبر مواقع السوشيال ميديا بـ"حمزاوي"، وإليكم نص الحوار..
في البداية نود أن نتعرف عليك بشكل مفصل
حازم رفعت، الشهرة "حمزاوي"، أبلغ من العمر 24عامًا، من محافظة الإسكندرية، والتحقت بكلية الحقوق، وتخرجت منها منذ عامين.
متى اكتشفت موهبة تقليدك للشخصيات الفنية؟
في الثانوية العامة، كنت دائمًا أشاهد إسلام محي، أحد مقلدي الشخصيات الفنية عبر موقع "يوتيوب"، ومع الوقت واستمرارية المشاهدة تعلمت، وبحثت أكثر عن شخصيات موهوبة في تقليد الفنانين.
من أول أشخاص اتقنت تقليدهم؟
معلق كرة القدم الشهير عصام الشوالي والشاعر هشام الجخ، فضلًا عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات والفنان سامح حسين بشخصية "رمزي" بمسلسل راجل وست ستات، وأيضًا الراحل وحيد سيف.
أحب الشخصيات إليك والتي تفضل تقليدها؟
الفنان يوسف عيد ومحمد سعد في شخصية "اللمبي"، ومعلق كرة القدم أيمن الكاشف، بالإضافة إلى الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ورضا حامد، ومحمد رمضان في شخصية "الأسطورة"، هم أحب الأشخاص إلى قلبي واتمنى منهم تعليقهم على تقليدي لهم بفيديوهاتي.
هل سعيت في دخول عالم التمثل بعد اتقانك لتقليد الفنانين؟
بكل تأكيد فضلًا عن عشقي للتمثيل، مررت بعدد من الاختبارات بمكاتب الكاستينج واتقبلت بأكثر من عمل، فضلًا عن ومشركتي في عمل مسرحي مع الفنان فتحي سعد، بطل برنامج "اديني عقلك"، ومجدي عبد الحليم، كما ظهرت كومبارس في مسلسل "واحة غروب" للنجم خالد النبوي.
هل قمت بعرض موهبتك بعيدًا عن السوشيال ميديا؟
بالطبع، طوال الوقت أسعى لتقديم موهبتي، وعرضها في أماكن كثيره، مثل الأندية والمقاهي ومسارح خاصة داخل محافظة الإسكندرية، ولكن أحب الأماكن التي أعرض فيها موهبتي هي دور المسنين والأيتام، وذلك لقدرتي على ادخال الفرحة والبهجة على قلوبهم.
لماذا لم تقلد أصوات المطربين؟
في الواقع لم أجتهد في تدريب طبقة صوتي، حتى أصبح من الصعب أن أقلد منهم أحد، ولكني حاولت ولم أستطيع أن أقلد غير "أبو الليف".
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