"الفجر الفني" يحاور "حمزاوي" أشهر مقلد للفنانين ومعلقين كرة القدم عبر السوشيال ميديا

* أعشق تقليد "الأسطورة والشوالي والكاشف وأتمنى تعليقهم على تقليدي لهم

* دور "الأيتام والمسنين" من أحب العروض التي أنظمها لتقليد الفنانين

* التمثيل حلمي وبدأت كومبارس في "واحة الغروب"

* من الصعب تقليد المطربين و"أبو الليف" الوحيد الذي قلدته

واحد من رواد موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، منذ صغره مقاطع تقليد الأصوات هي هدفه، حتى أصبح مقلدًا للفنانين والمشاهير، الذين تركوا بصمة واضحة في الوسط الفني بنبرة صوتهم المميزة والمختلفة، لديه شغف من صغره أن يصبح فنانًا، ويسعى دائمًا من خلال موهبته في تقليد الفنانين أن يحقق هدفه.



