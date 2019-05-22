رسميا.. 40 ألف مشجع في مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

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تلقى اتحاد الكرة، موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 40 ألف مشجع مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بمباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، العاشرة من مساء الأحد المقبل بملعب استاد برج العرب.



وخسر الزمالك ذهابا أمام نهضة بركان بالمغرب بهدف دون رد، بشكل درامي، بعد أن حافظ لاعبو الزمالك على نظافة شباكهم طوال 94 دقيقة، قبل تسجيل نهضة بركان هدفه القاتل بالدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع، عن طريق مهاجمه التوجولي لابا كودجو، ليصبح الفريق مطالبا بالفوز بهدفين دون رد من أجل حسم اللقب لأول مرة في تاريخه.



طرح تذاكر اللقاء في 12 منفذا

وأكد رئيس الزمالك على أنه سوف يتم طرح التذاكر، في الإسكندرية بناديي الترام والأوليمبي، منفذ نادي الزمالك، السكة الحديد، الشمس، منفذ في نادي القضاة، منفذ في جامعة المنصورة، منفذ في ميت غمر، منفذ في المنوفية، منفذ في الشرقية، منفذ في بورسعيد، منفذ في الإسماعيلية.



من ناحية أخرى، تصل بعثة فريق نهضة بركان إلى مطار القاهرة الدولي، غدا الأربعاء في الخامسة والنصف صباحًا، على أن تستمر البعثة في القاهرة لمدة يوم واحد، وبعدها تتوجه إلى الاسكندرية بعد غدا الخميس في الثانية عشر ظهرًا.



ومن المنتظر أن يتدرب الفريق على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة، ويؤدي تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.