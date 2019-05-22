"عواد" يفجر مفاجآت لاستبعاده من قائمة منتخب مصر





واستعان عواد بإحدى الأخبار المنشورة ليوجه رسالة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب حيث كتب عبر حسابه على فيسوك: 'كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار بس لما تكون جاي تتفرج عليا في السعودية وتقولي كابتن محمود الخطيب قالك رشحلى حارس مرمي ترود عليه تقوله... عواد... كنت مرشحني بناءً على ايه ؟.'



وشهدت الفترة الماضية سفر أحمد ناجي مدرب حراس المرمى إلى المملكة العربية السعودية من أجل متابعة الحارس مع الوحدة.

فتح محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، النار على أحد مسؤولي الجهاز الفني للمنتخب المصري بعد الاستبعاد من قائمة المنتخب الأولية.وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، صباح اليوم الثلاثاء قائمة المنتخب الأولية التي ستخوض المعسكر الأخير تحضيرًا لأمم إفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر.وقال مصدر في الجهاز الفني للمنتخب من خلال تصريحات له، إن استبعاد عواد جاء لأسباب فنية.