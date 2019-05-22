تعرف على امتيازات وشروط الحصول على الإقامة المميزة في السعودية





ويكون هذا الحق قابلًا للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة. امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظامًا في المملكة. العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أيا من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي. حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا. استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها. مزاولة الأعمال التجارية، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.



أما عن الشروط الواجبة في المتقدم للحصول على الإقامة المميزة في السعودية بنوعيها؛ المؤقت (سنة واحدة قابلة للتجديد) والدائم (غير محددة المدة)، فتتمثل في الآتي:



تقديم جواز سفر ساري المفعول. ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة. تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم. تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق. تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم. أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدمًا من داخل المملكة.

نشرت مواقع وصحف سعودية تفاصيل قانون نظام الإقامة المميزة في السعودية، والتي بدأ العمل بها رسميًا في المملكة مؤخرًا.ووفقًا لما ذكرته هذه المواقع والصحف، فإن حامل الإقامة المميزة سيتمتع بالحقوق والمزايا التالية، ويكون ملتزمًا بما يترتب عليها من واجبات:الإقامة في المملكة مع أسرته. تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة. استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته. امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة. الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل.