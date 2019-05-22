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عاجل.. اللحظات الأولى لانفجار أسطوانة بوتاجاز بطما في سوهاج (فيديو وصور)

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:49 ص
عاجل.. اللحظات الأولى لانفجار أسطوانة بوتاجاز بطما في سوهاج (فيديو وصور)
انفجار ضخم
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أبورية حسين
 
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وقع انفجار أسطوانة بوتجاز بجوار مجلس مركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولا توجد خسائر بالأرواح.

وقال شهود عيان لـ"الفجر"، إن الانفجار وقع بالقرب من مبنى مجلس مدينة طما أعلى صيدلية الدكتور جمال سالم ما تسبب فى إشتعال النيران وتصاعد ألسنة اللهب للأعلى.
عاجل.. اللحظات الأولى لانفجار أسطوانة بوتاجاز بطما في سوهاج (فيديو وصور)
عاجل.. اللحظات الأولى لانفجار أسطوانة بوتاجاز بطما في سوهاج (فيديو وصور)
عاجل.. اللحظات الأولى لانفجار أسطوانة بوتاجاز بطما في سوهاج (فيديو وصور)
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