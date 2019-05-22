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تسريب عقد جوارديولا مع يوفنتوس (صورة)

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:31 ص
تسريب عقد جوارديولا مع يوفنتوس (صورة)
جوارديولا
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الفجر الرياضي
 
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فجرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أعلنت عن اتفاق بين الإسباني بيب جوارديولا ونادي يوفنتوس الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

 

وذكرت التقارير أن يوفنتوس سيعلن عن تعاقده مع بيب جوارديولا بشكل رسمي خلال أيام، مشيرة إلى أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي سيكون مديرا فنيا للسيدة العجوز لمدة 4 مواسم.

 

وتداولت تقارير صحفية صورة من عقد ادعت من خلاله أنه وثيقة تؤكد تعاقد بيب جوارديولا لتدريب يوفنتوس، حيث ظهر على العقد توقيع المدرب الإسباني.

 

تسريب عقد جوارديولا مع يوفنتوس (صورة)
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