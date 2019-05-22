المصري: الأهلي والزمالك لديهما مخالفات مثلنا ولكن لم يحدث تسريب!

أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن تسريب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات سبب أزمات داخل الفريق.

وقال عمار خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لو لم يسرب لما حدثت أزمة، لأنه موجود داخل الزمالك والأهلي ويملكون مخالفات أيضًا".

وأكمل: "المصري لديه مستحقات من الشركة الراعية 17 مليون جنيه، كما أن موظفين وعمال النادي لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهر وبعتذرلهم".