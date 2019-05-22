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مفتي الجمهورية يحذر الشباب من 3 أشياء على مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:35 ص
مفتي الجمهورية يحذر الشباب من 3 أشياء على مواقع التواصل الاجتماعي
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
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نعيم يوسف
 
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حذر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الشباب من كتابة شيء على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منه، مشددًا على أن ذلك سيكتب في صحائف الشخص يوم القيامة، مثله مثل الكلام الخارج من اللسان.

وأضاف علام، في لقاء مع برنامج "الله وأكرم"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية: "أقول للشباب كن حذرا في القراءة، وكن حذرا في النقل، وكن حذرًا عندما تنشر، فنحن أمة توثيق، ولا نقبل من الأخبار إلا ما هو صحيح وصادق".

وتابع مفتي الجمهورية، أنه عند تتبع الشائعات الموجودة على الفضاء الإلكتروني وجدوا متوسط حوالي 20 ألف شائعة في الشهر، وهذا منذ عام 2017 وحتى الآن، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات إيجابية في هذا الأمر.
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المزيد عن: مفتي الجمهورية شوقي علام الله وأكرم
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