"محمد يا رسول الله" تختتم حفل الليلة الحادية عشرة لبرنامج "هل هلالك" (صور)





واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فعاليات الليلة الحادية عشرة لبرنامج "هل هلالك" مساء أمس الثلاثاء، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.





وشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، فى فعاليات الليلة من خلال الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة، حيث تغنى نجوم شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة بباقة من الأغانى الدينية كانت البداية بإنشاد "أسماء الله الحسنى"، ثم أغنية "رمضان جانا، ألفين صلاة على النبي، تجلى النور، مرحب شهر الصوم، كنافة وقطايف، محمد يارسول الله" تحت إشراف فنى للدكتور أحمد رفعت، كما قدم البيت مجموعة متنوعة من فقرات السيرك القومى تحت إشراف الفنان وائل عبدالله مدير عام السيرك منها " الساحر، المهرج، التيابلو، الكاوتشوك، الدودة الشقية، المطبخ الصينى".



