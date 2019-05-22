الوداد المغربي يدخل في معسكر مغلق استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي معسكراً إعداداياً الثلاثاء في مدينة بوزنيفة الموجودة في ضواحي الرباط إستعداداً للقاء الترجي الرياضي التونسي لحساب مباريات نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وكان الفريق المغربي قد قرر مغادرة الدار البيضاء نهائياً والتوجه إلى بوزنيقة حتى يكون بعيد كل البعد عن الضغط والصخب الإعلامي للتركيز أكثر على المباراة من أجل الفوز بالبطولة الثانية خلال الثلاثة سنوات الماضية.

ودائماً ما كان الوداد يعسكر للمباريات الأفريقية الهامة في الدار البيضاء قبل أن ينتقل إلى الرباط ليلة المباراة قبل أن يقرر فوزي البنزرتي أن يغير الإستراتيجية هذه المباراة وآثر أن تكون الإستعدادات بعيدة عن الدار البيضاء.

وشكلت النتائج المحلية التي حققها الفريق مؤخراً ضغطاً كبيراً على اللاعبين خاصةً أنها عملت على تأخير حسم درع الدوري ما جعل الفريق يرحل عن المدينة صوب الرباط للتركيز قارياً.