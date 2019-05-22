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نشأت الديهي: حسن البنا الإرهابي وصف نفسه بأنه مؤيد من الله ورسوله

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:10 ص
نشأت الديهي: حسن البنا الإرهابي وصف نفسه بأنه مؤيد من الله ورسوله
الإعلامي نشأت الديهي
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نعيم يوسف
 
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كشف الإعلامي نشأت الديهي، إن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخون المسلمين الإرهابية، وصف نفسه بأنه "مؤيد من الله ورسوله"، وكأنه يقول للناس أنه يوحى إليه.

وأضاف "الديهي"، في برنامجه "أهل الشر"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن حسن البنا وصل به الكذب والتضليل، إلى أنه قال إنه مؤيد من الله ورسوله ولا يحق لأحد مراجعته، أو يتصرف في شئون الدعوة.

وتابع، أن بعض قيادات الجماعة رفضوا هذا الكلام، مثل محمد عزت حسني، وأحمد رفعت، وصديق أمين، وحسن السيد عثمان، وشددوا على أن الجهاد وتطبيق الشريعة هو الأساس الذي يجب أن ينطلق منه حسن البنا.
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