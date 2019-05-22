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عاجل.. حقيقة رحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي وقيادة يوفنتوس

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:06 ص
عاجل.. حقيقة رحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي وقيادة يوفنتوس
بيب جوارديولا
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الفجر الرياضي
 
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ذكر راديو سبورت منذ قليل، عن اتفاق بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي مع إدارة يوفنتوس لتولي السيدة العجوز من الموسم المقبل بعقد يمتد لأربعة مواسم.

 

وسرعان ما انتشر الخبر في أنحاء العالم، الأمر الذي جعل الصحفي الشهير كريشيتللو يخرج ويقول:" بيب جوارديولا ليس ضمن خطط يوفنتوس ".

 

وتابع: " لقد قرأنا الاخبار الصاخبة قبل دقايق حول تدريب بيب لليوفي وثم حاولنا التحقق منه والخبر الذي نُريد أن نقوله لكم هو أن بيب لن يُدرب يوفنتوس , في الأصل بيب ليس ضمن قائمة يوفنتوس لـ تدريبهم ".

 

وأضاف: " مُدرب تشيلسي ماوريسيو ساري , ومُدرب لاتسيو سيمون انزاغي هُم على رأس هرم تدريب يوفنتوس في الموسم المُقبل , بينما بيب ؟ لا لا لن يُدربهم سيبقى في سيتي ".

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