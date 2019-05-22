نقطة فاصلة تقرب نجم البريمير ليج من برشلونة
الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:54 ص
محمد جمال
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يفكر نادى برشلونة الإسبانى، فى التعاقد مع المهاجم الفرنسي، ألكسندر لاكازيت والمتألق فى صفوف أرسنال الإنجليزي، لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وكشفت صحيفة، سبورت الإسبانية، أن إدارة
برشلونة تفكر فى لاكازيت بعد هبوط مستوى لويس سواريز مهاجم الفريق وأيضا لعامل السن
وإنخفاض اللياقة البدنية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب الفرنسي، تجمعه علاقة مع مسؤول التعاقدات فى برشلونة ونجم فرنسا السابق، إيريك أبيدال.
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