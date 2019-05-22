مفتي الجمهورية: كبح جماح اللسان مسؤولية كبيرة جدا



وأضاف علام، في لقاء مع برنامج "الله وأكرم"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الكلمة إذا خرجت لن تعود مرة ثانية، وأثارها لن تستطيع إيقافها، ولكن يجب أن تكون لديك مسئولية حقيقية قبل أن تلفظها.



وأوضح مفتي الجمهورية، أن كل كلمة ستكتب في سجلات وصحائف الإنسان، ويحاسب عليها يوم القيامة، وهي مسئولية حقيقية، وإذا كان الشخص لا يقدر ذلك فليتحمل عواقب الأمور.



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن كبح جماح اللسان، وجعله لا يتحدث إلا في وقت معين ومحدد، هي مسؤولية كبيرة جدا، وكلمة واحدة يمكن أن تفسد علاقات أو تصلحها، بل يمكن أن تقوم حرب بسبب كلمة.