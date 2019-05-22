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المنتج حمادة إسماعيل يشيد بأداء دينا الشربيني ونجاح مسلسلها "زي الشمس"

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:43 ص
المنتج حمادة إسماعيل يشيد بأداء دينا الشربيني ونجاح مسلسلها زي الشمس
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الفجر الفني
 
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نشر المنتج حمادة إسماعيل، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب،  وبرفقتها الفنان أحمد عز والفنانة الشابة دينا الشربيني.

وأشاد إسماعيل، بدينا الشربيني ونجاح مسلسلها "زي الشمس"، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني.

وعلق قائلًا: "الف مبروك يا دوندون ،، مسلسل جامد وآداء عالمي"

يُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC  مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.
 
وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.




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