مسلسلات رمضان 2019.. فضيحة سهر الصايغ بعد لجوئها لعمل سحر لخطيبها في "فكرة بمليون جنيه"







بدأت أحداث حلقة اليوم، بمواجهة "بشير" لـ"شيماء" أمام أسرتها، بأنها قامت بعمل سحر له حتى يحبها، ثم تركها، فيما غضب والدها "مصباح" صلاح عبد الله، بشدة، معبرًا عن دهشته بأن ابنته لجأت إلى المشعوذين من أجل الزواج.



"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.





رفض "بشير" خطبة "شيماء" والتي تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بعدما علم بأنها تقوم بعمل سحر له لدى أحد الدجالين لكي يحبها ويتقدم لخطبتها.