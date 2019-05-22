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كريستيانو رونالدو يمنع نجم ريال مدريد من الانتقال إلى يوفنتوس

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:41 ص
كريستيانو رونالدو يمنع نجم ريال مدريد من الانتقال إلى يوفنتوس
رونالدو
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علاء خليف
 
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كشف ايسكو، لاعب ريال مدريد الإسباني موقفه من الانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكر موقع "أوك دياريو" الإسباني، أن إيسكو لا يريد الانتقال لصفوف يوفنتوس بسبب علاقته السيئة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز.

 

وأكد الموقع على أن يوفنتوس ضمن الأندية المهتمة بضم إيسكو لكن علاقته السيئة مع كريستيانو رونالدو ورحيل أليجري وراء إنهاء النادي رغبته بضم لاعب مالاجا السابق.

 

وتابع الموقع أن مانشستر سيتي ينافس باريس سان جيرمان على ضم إيسكو خلال الميركاتو الصيفي.

 

وأكد الموقع في تقريره بأن باريس سان جيرمان يملك القوة المالية اللازمة لضم إيسكو من ريال مدريد من أجل تدعيم صفوفه في الصيف.

 

 

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