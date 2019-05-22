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هينك تين: الوحدة حقق مبتغاه بتصدر المجموعة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:36 ص
هينك تين: الوحدة حقق مبتغاه بتصدر المجموعة
الهولندي هينك تين كات
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محمد أيمن
 
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أكد الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الوحدة الإماراتي أنه سعيد للغاية بالمردود الذي قدمه فريقه ضد إتحاد جدة السعودي في المباراة التي جمعت الفريقان الثلاثاء لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

 

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أكد تين كات أنه سعيد للغاية بتصدر فريقه للمجموعة خاصةً أن تلك النتيجة سمحت لهم تحقيق المطلوب وتعتبر المباراة خير إعداد للقاء العين في الدوري الإماراتي والتي ستحدد بشكل كبير المراكز التي تؤهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

 

وأردف أنه حرص على إراحة الكثير من اللاعبين في لقاء اليوم من أجل تجهيزهم للمباراة المقبلة في الوقت الذي رفض فيه الحديث عن مستقبله مع الفريق وأكد أن الأهم بالنسبة له التركيز على المباريات القادمة والحديث في موضوع تجديد التعاقد أمر سابق لأوانه.

 

وأنهى أنه سعيد للغاية بلاعبه الكوري الجنوبي ريم تشانج وقال له مازحاً أن مشكلته الوحيدة تكمن في حبه الشديد لتناول الأكلات الصينية والكورية.

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