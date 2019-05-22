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رسميا.. صانع ألعاب المريخ أول صفقات كوكاكولا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:32 ص
رسميا.. صانع ألعاب المريخ أول صفقات كوكاكولا
محمود عبد الحكيم
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مصطفى الجندي
 
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تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا بقيادة المدير الفني تامر مصطفى، مع اللاعب محمود عبد الحكيم صانع ألعاب فريق المريخ البورسعيدي، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد من دوري الممتاز "ب" .

 

وقام اللاعب بالتوقيع لمدة موسمين، في حضور المدير الفني، ويعد أول صفقات كوكاكولا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، قبل إنطلاق فترة الإعداد خلال المرحلة المقبلة.

 

وجدد مجلس إدارة نادي كوكاكولا برئاسة مجدي اسماعيل، مؤخراً الثقة في الجهاز الفني خلال الموسم المقبل، عقب التواجد بين أندية القمة في الموسم الماضي، والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

 

ويتكون الجهاز الفني لفريق كوكاكولا من: تامر مصطفى مدير فني، ممدوح عبد الحي مدرب عام، هيثم إبراهيم مدرب مساعد، نبيل إبراهيم مدير كرة، صبحي توفيق مدرب حراس، أيمن أحمد عبد القادر مدير إداري، سيد سلطان طبيب، سيف الدين مجدي للعلاج الطبيعي، حسن وهبة مدير مالي.

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