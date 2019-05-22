مدرب اتحاد جدة: الجهد البدني حرم العميد من الفوز على الوحدة

أبدى خوسيه لويس سييرا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي إتحاد جدة السعودي سعادته البالغة بوصول الفريق إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراته ضد الوحدة في دوري الأبطال أن الفريق كان يسعى إلى تحقيق نهاية رائعة والتحليق في الصدارة لكننا لم نقدر على ترجمة الفرص وتحويلها إلى أهداف.

واعترف أن اللاعبين شعروا بإرهاق شديد وجهد بدني خاصةً أننا لعبنا ثمانية عشر مباراة خلال الشهريين الماضيين في البطولات المختلفة.

وأشاد بالمستوى الذي قدمه جميع اللاعبين طيله فترات الموسم كما أنه تطرق إلى الحديث عن وجوده في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرغم من أنه إستلم المهمة والفريق في وضع لا يحسد عليه.

وكان الاتحاد قد تعادل مع الوحدة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الاخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا لينهي المجموعة ثانياً برصيد 11 نقطة.