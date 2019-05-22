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بشرى سارة للزمالك قبل إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:20 ص
بشرى سارة للزمالك قبل إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية
الزمالك
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رامي بشاي
 
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انتظم المغربي خالد بوطيب ومحمد عنتر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي. 

 

ويؤدي ثنائي الزمالك التدريبات بصحبة مجموعة البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء نهضة بركان المغربي الأخير بنهائي الكونفيدرالية.

 

 جاء ذلك عقب إنهاء بوطيب وعنتر البرنامج التأهيلي الذي كان موضوعا لهما خلال الفترة الماضية .

 

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.

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