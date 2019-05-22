بشرى سارة للزمالك قبل إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية
الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:20 ص
رامي بشاي
Advertisements
Advertisements
انتظم المغربي خالد بوطيب ومحمد عنتر لاعبا
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب
النادي.
ويؤدي ثنائي الزمالك التدريبات بصحبة مجموعة
البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء نهضة بركان المغربي الأخير بنهائي الكونفيدرالية.
جاء ذلك عقب إنهاء بوطيب وعنتر البرنامج التأهيلي
الذي كان موضوعا لهما خلال الفترة الماضية .
ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.
Advertisements
المزيد عن: نهائى الكونفيدرالية رياضة بشرى اياب نهائي الكونفيدرالية النهضه الاخبار الرياضية اخبار الرياضة