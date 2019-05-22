وصول صناع "PARASITE" للسجادة الحمراء باليوم الثامن لكان السينمائي الدولي





وصل منذ لحظات صناع فيلم PARASITE للسجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي لحضور حفل افتتاح الفيلم المشارك بالمسابقة الرسمية، في اليوم الثامن من فعاليات المهرجان بدورته رقم 72 لعام 2019





وشهدت الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلان ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "، وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.





وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".



