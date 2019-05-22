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أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 21-5-2019

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:22 ص
أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 21-5-2019
أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء
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كساب أحمد - أمنية فوزي - نعيم يوسف

تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

مفتي الجمهورية: اليأس قرين الكفر وسوء ظن بالله (فيديو)
وأضاف "علام"، أن اليأس قرين الكفر لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الأمل قرين الإيمان، لافتًا إلى أن الأمل الذي حث القرآن عنه ليس أمل الخاملين القاعدين عن العمل في انتظار أن تمطر السماء ذهبا وفضة.

خالد الجندي: عدم طاعة أوامر النبي مخالفة لله
وتابع الجندى: "التسليم للنبى تسليم لله، وطاعته من طاعة الله، ومخالفة أوامره مخالفة لله، والاعتداء عليه اعتداء على الله، وخيانته خيانة لله".

موسوعة جينيس: تحطيم مصر أرقام قياسية في الهندسة رسالة للعالم أن هناك طفرة تشهدها البلاد
وأشار إلى أن تحطيم مصر أرقام قياسية في الهندسة، يعد رسالة إلى العالم بأن هناك طفرة في تشهدها مصر، ويحول نظرة العالم لمصر لنظرة إيجابية.

أحمد موسى: "البلد تواجه ما هو أهم من 3 جنيه زيادة في أسعار الكهرباء" (فيديو)
وأشار "موسى"، إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء لم يكن مفاجئًا، ووزير الكهرباء صرح أكثر من مرة بارتفاع الكهرباء، معقبًا:" البلد تواجه ما أهم من 3 جنيه زيادة في أسعار الكهرباء".
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