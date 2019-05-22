عاجل.. رئيس الزمالك يعد اللاعبين بمفاجآت كبيرة في حال التتويج بالكونفيدرالية

حرص مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك علي عقد جلسة خاصة مع اللاعبين خلال تدريب الفريق الذي أقيم على ملعب النادي بميت عقبة.

وأعرب رئيس الزمالك للاعبين عن سعادته بالمستوى الذي ظهروا عليه في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان رغم الخسارة بهدف نظيف.

وطلب رئيس القلعة البيضاء من اللاعبين الفوز بالبطولة وإسعاد جماهير النادي بعد أن قطعوا شوط كبير جدا نحو اللقب، وشدد عليهم أن التعويض سهل في مباراة الإياب وبفارق كبير من الأهداف.

وأشار إلى أن الإدارة لم تتأخر عنهم منذ بداية الموسم وهناك مكافآت كبيرة ستكون في انتظارهم حال الفوز بالكونفدرالية.