ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. تعليق ناري من مدرب المنتخب على الانتقادات بعد إعلان القائمة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:25 ص
عاجل.. تعليق ناري من مدرب المنتخب على الانتقادات بعد إعلان القائمة
جهاز المنتخب
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

أكد تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق القومي، يتفهم حجم الانتقادات الموجودة بعد إعلان قائمة الفريق القومي لبطولة كأس الأمم الافريقية.

 

وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الانتقادات تحدث في أي دولة في العالم، والجهاز الفني يتقبل الأمر.

 

وتابع أنه يتمنى أن تزول الانتقادات بعد أسبوعين من الآن ويتحد الجميع من أجل مصلحة منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الافريقية.

Advertisements
المزيد عن: مدرب المنتخب كاس الأمم رياضة تعليق نااري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي