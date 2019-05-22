عاجل.. تعليق ناري من مدرب المنتخب على الانتقادات بعد إعلان القائمة

أكد تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق القومي، يتفهم حجم الانتقادات الموجودة بعد إعلان قائمة الفريق القومي لبطولة كأس الأمم الافريقية.

وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الانتقادات تحدث في أي دولة في العالم، والجهاز الفني يتقبل الأمر.

وتابع أنه يتمنى أن تزول الانتقادات بعد أسبوعين من الآن ويتحد الجميع من أجل مصلحة منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الافريقية.