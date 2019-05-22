فتحي عبدالوهاب: شخصيتي تطورت مع الأحداث وأصبحت صبورًا

قال الفنان فتحي عبدالوهاب، إن حياة أي شخص ممكن تتحول لعمل درامي، مؤكدًا أن حياته ستجمع كل أنواع التراجيديا، والميلودراما، والكوميديا، والتشويق.





وأضاف خلال لقائه في برنامج "دراما شخصية"، مع الإعلامية إيناس الشواف، والمذاع عبر "إنيرجي": "مفيش حد يقدر يقدم بطولة مطلقة في حياته لإن محدش بيتحكم في كل خيوط حياته بشكل كامل، لكن أنا بحاول في حياتي أخلي نسبة التحكم الأكبر لصالحي لإني مش عايز أبقى مجرد رد فعل".





وتابع: "حياتي كلها "ماستر سينز" منها على مستوى الشغل "فيلم ثقافي" وفيلم "عصافير النيل"، وفي مسلسل حياتي في مشاهد عايز أشيلها في المونتاج لكن في الحياة نفسها ده مينفعش يحصل عشان كده التجارب اللي بنمر بيها لازم نتعلم منها".





وأكد أن شخصيته تطورت بمرور الأحداث في حياته وأصبح صبورا أكتر ويلتمس الأعذار للناس.



