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طلائع الجيش يضمن البقاء ويقرب الاتحاد من الهبوط.. وتعادل مثير بين المصري والإنتاج

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:14 ص
طلائع الجيش يضمن البقاء ويقرب الاتحاد من الهبوط.. وتعادل مثير بين المصري والإنتاج
المصري
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أحمد عصام
 
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نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق فوز كبير ضد فريق الاتحاد السكندري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

هذا الفوز ضمن لفريق الجيش بقاءه في الدوري المصري بشكل رسمي، وأصبح الاتحاد في موقف صعب للغاية بسبب اقترابه من مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

 

كما تعادل فريق المصري البورسعيدي، مع فريق الانتاج الحربي بنتيجة هدفين لكل فريق، واستفاد الإنتاج من هذا التعادل بالابتعاد عن مناطق الهبوط بفارق 3 نقاط قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.

 

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