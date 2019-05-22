التوأم يقود سموحة للبقاء في الدوري ويصعب من موقف بتروجيت
الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:09 ص
الفجر الرياضي
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نجح فريق سموحة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في خطف فوز ثمين من بتروجيت بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المكس في الأسبوع 33 من بطولة الدوري.
وجاءت ثنائية الفريق السكندري عبر حسام
حسن في الدقيقة 30، ورجب نبيل في الدقيقة 40، ليضمن بشكل رسمي البقاء في بطولة
الدوري.
بهذا الفوز رفع سموحة رصيده للنقطة 38
في المركز العاشر، وتوقف رصيد بتروجيت عند النقطة 34 في المركز السادس عشر ويصعب
من موقفه في البقاء ببطولة الدوري.
وفي مباراة أخرى خطف حرس الحدود نقطة ثمينة من أنياب وادي دجلة بعد أن انتهت مباراتهما بالتعادل 1-1.
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