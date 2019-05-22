مسلسلات رمضان 2019 تعرف على موعد عرض دفعة القاهرة 17 .. إليكم أحداث دفعة القاهرة 16

ينتظر عشاق المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" عرض الحلقة السابعة عشر من المسلسل، بعد تصاعد الأحداث في الحلقات السابقة، لتعرف على ما آلت إليه أحوال أبطال العمل، وتعرض الحلقة في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة عبر قناة mbc1.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "دفعة القاهرة" تطليق "يوسف" والذي يؤدي دوره الفنان بشار الشطي، زوجته "لطيفة" والتي تجسد دورها الفنانة مرام البلوشي، وذلك لأجل حبيبته السابقة "دلال"، والتي تلعب دورها الفنانة فاطمة الصفي، وتطوع كل من عدنان ويوسف وسامي للخدمة في الجيش المصري للمشاركة في الدفاع عن بورسعيد من العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦.





ورفض "فهد" استيعاب أمر فقدانه البصر، وكونه سيحول دون التحاقه بالجيش، حيث تشاجر مع زملائه لأنهم لم يسمحوا له بالتطوع، واكتشف سامي أن دلال لا تحبه، بعدما قدمت لطيفة له مكتوب منها كتبته ليوسف، وبعدها واجه سامي دلال وطالبها بأنه تخبره من صاحب المكتوب لكنها رفضت.





ووافقت إقبال على الزواج من جارها الضابط المصري بعدما ترك لها رسالة يكشف فيها عن حبه لها، ورغبته في الزواج منها على اعتبار أنها شقيقتها التؤام "سبيكة".





وانتهت أحداث الحلقة بإصابة كل من "عدنان" الذي يجسد دوره الفنان خالد الشاعر، و"ناصر" الذي يلعب دوره الفنان مهند الحمدي، بعد تطوعهما للخدمة في الجيش المصري للمشاركة في الدفاع عن بورسعيد من العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦.



