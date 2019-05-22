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خاص - نهاية حلمي طولان تقترب مع الاتحاد السكندري

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:03 ص
خاص - نهاية حلمي طولان تقترب مع الاتحاد السكندري
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الفجر الرياضي
 
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أكد مصدر أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري سيعلن رحيل حلمي طولان المدير الفني لزعيم الثغر وذلك عقب خسارة الفريق أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيفة في الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، من 8 انتصارات، و12 فوز و12 تعادل.

ودخل زعيم الثغر بهذه الهزيمة الكبيرة أمام طلائع الجيش منقطة الخطر، حيث أصبح مهدد بقوة للهبوط للممتاز ب.
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