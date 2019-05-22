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مسلسلات رمضان 2019 .. تعرف على موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل الواد سيد الشحات على DMC

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:03 ص
مسلسلات رمضان 2019 .. تعرف على موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل الواد سيد الشحات على DMC
الواد سيد الشحات
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شيماء عطية
 
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يشارك مسلسل "الواد سيد الشحات" في السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩، ويُعرض حصريًا داخل مصر على شبكة قنوات DMC، وينتظر جمهور العمل عرض الحلقة السابعة عشر من المسلسل، وذلك بعدما انتهى دور الفنان بيومي فؤاد الذي حل ضيف شرف الحلقتين السابقتين.

وتأتي مواعيد عرض الحلقة على النحو التالي، ٦:٣٠ مساءًا، و٢ صباحًا، و١٠:٣٠ صباحًا على قناة DMC، و٩ مساءًا، و٥ صباحًا، و٥ مساءًا على قناة DMC Drama.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.
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