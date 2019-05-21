تركي آل الشيخ: انضمام 5 لاعبين من بيراميدز لقائمة المنتخب إنجاز كبير

علق المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، على انضمام خمسة لاعبين من صفوف الفريق لقائمة المنتخب المصري التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الإمم الإفريقية 2019.

وضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من نادي بيراميدز، وهم الحارس أحمد الشناوي، والمدافعين أحمد أيمن منصور وعمر جابر، ولاعبي الوسط عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا، لبدء معسكر الإعداد لكأس الأمم والذي ينطلق يوم 6 يونيو المقبل.









وأضاف آل الشيخ بأن انضمام خمسة لاعبين للمنتخب في كأس الأمم، في أول موسم للفريق هو إنجاز كبير وتأكيد على أن بيراميدز إضافة هائلة لكرة القدم المصرية، بما يمتلكه من نجوم وإدارة تسعى لتطوير الفريق بما يعود بالفائدة علي الكرة المصرية.









وشدد آل الشيخ على أنه يتمنى التوفيق بشكل عام للمنتخب المصري في كأس الأمم، ويتمنى خصوصا النجاح للاعبي بيراميدز مع الفراعنة في البطولة وأن يثبتوا نجاحهم وأنهم ينتمون لمنظومة ناجحة، وأن يكون التوفيق في صالح مصر بالبطولة القارية.



