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أحمد موسى: "تذاكر الأمم الإفريقية هتكون زي البطاقة الشخصية.. ماينفعش تديها لحد تاني"

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:24 ص
أحمد موسى: تذاكر الأمم الإفريقية هتكون زي البطاقة الشخصية.. ماينفعش تديها لحد تاني
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن تذكرة حضور مباريات بطولة الأمم الإفريقية غير مسموح بإعطائها لشخص آخر، وسيحصل عليها المواطن بموجب البطاقة الشخصية، معقبًا: "ما ينفعش تاخد التذكرة، وتديها لحد تاني".

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المواطن عليه أن يحصل على بطاقة المشجع أولًا، وبموجب هذه البطاقة سيتمكن من الحصول على التذكرة، متابعًا: "التذكرة هتكون شخصية زيها زي البطاقة، دا النظام اللي كان موجود في روسيا".

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