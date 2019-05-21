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مي عز الدين تودع جدتها في دار مسنين بـ"البرنسيسة بيسة"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:52 م
مي عز الدين تودع جدتها في دار مسنين بـالبرنسيسة بيسة
مي عز الدين
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مريم الشريف
 
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نجحت "بيسة" والتى تجسدها الفنانة مى عز الدين، بمساعدة "مأمون" والذى يقدمه الفنان محمد أنور، فى ايداع جدتها "سكسكة" لدى دور المسنين.

بدأت أحداث حلقة اليوم من المسلسل، بوضع "منوم" لـ"سكسكة" مى عز الدين، فى الشاى، كى يتمكن كلا من "بيسة" وخالتها "إيمان السيد" وزوج خالتها "حجاج عبد العظيم" من نقلها إلى دار المسنين، إلا أن هذه الخطة لم تجدى، ولم تنم "سكسكة"، فقامت "بيسة" بخطة آخرى تمثلت فى قيام "مأمون" بإيهام "سكسكة" بأنه يريد تعريفها مكان المدرسة التى تملكها حفيدتها "بيسة"، إلا أنه فى الواقع ذهب بها إلى دار المسنين، وبمجرد أن دخلت "سكسكة" فوجئت بان العاملين هناك يقيدوها كى يأخذوها، وتوعدت بالإنتقام من "مأمون".

البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.
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