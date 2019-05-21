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حالات إغماء لجمهور الزمالك أثناء شراء تذاكر نهائي الكونفدرالية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:45 م
حالات إغماء لجمهور الزمالك أثناء شراء تذاكر نهائي الكونفدرالية
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بدأ مسئولو نادي الزمالك في طرح تذاكر مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.


وشهد مقر نادي الزمالك إقبال كبير مساء اليوم من جانب الجماهير المتعطشة لشراء التذاكر وحضور اللقاء لدعم ومساندة اللاعبين.


كما شهدت منافذ البيع في الإسكندرية زحام بين جماهير الزمالك أثناء شراء تذاكر مباراة نهضة بركان.



وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى لمصلحة نهضة بركان بهدف نظيف.

حالات إغماء لجمهور الزمالك أثناء شراء تذاكر نهائي الكونفدرالية
حالات إغماء لجمهور الزمالك أثناء شراء تذاكر نهائي الكونفدرالية
حالات إغماء لجمهور الزمالك أثناء شراء تذاكر نهائي الكونفدرالية
حالات إغماء لجمهور الزمالك أثناء شراء تذاكر نهائي الكونفدرالية
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