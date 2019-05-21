بورصة البحرين تدرج 10 إصدارات في سوق أذونات الخزينة
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:43 م
وكالات
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أعلنت بورصة البحرين اليوم الثلاثاء عن إدراج 10 إصدارات في سوق أذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 563 مليون دينار بحريني صادرة عن مصرف البحرين المركزي بأسعار فائدة تتراوح بين3.18 % و4.39% ولفترات تتراوح بين 3 إلى 12 شهر.
وبهذه الإدراجات، يصل عدد اصدارات أذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل المدرجة في بورصة البحرين إلى 24 إصدارًا تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 1.47 مليار دينار بحريني.
وبهذه الإدراجات، يصل عدد اصدارات أذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل المدرجة في بورصة البحرين إلى 24 إصدارًا تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 1.47 مليار دينار بحريني.
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