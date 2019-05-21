الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في تعز

أفشل الجيش اليمني محاولة حوثية لقطع الطريق والمنفذ الوحيد الذي يربط مدينة تعز بعدن، بعد هجوم عنيف استمر أكثر من 5 ساعات في جبهة جبل هان غربي تعز.





وقال مصدر عسكري لموقع "نيوزيمن" الإخبار أمس الثلاثاء، إن "المرابطين في جبل هان تمكنوا من صد هجوم لميليشيا الحوثي مصحوباً بقصف مدفعي وتغطية نارية كثيفة".





وأوضح المصدر أن الميليشيا شنت هجوماً من مواقعها في وادي حنش والربيعي على تحصينات المقاتلين في جبل هان، ودارت مواجهات عنيفة في محيط الجبل امتدت إلى منطقة مدرات شمال غرب الجبل، أجُبرت خلالها الميليشيات على التراجع والانسحاب بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.