ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في تعز

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:42 م
الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في تعز
ارشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أفشل الجيش اليمني محاولة حوثية لقطع الطريق والمنفذ الوحيد الذي يربط مدينة تعز بعدن، بعد هجوم عنيف استمر أكثر من 5 ساعات في جبهة جبل هان غربي تعز.

وقال مصدر عسكري لموقع "نيوزيمن" الإخبار أمس الثلاثاء، إن "المرابطين في جبل هان تمكنوا من صد هجوم لميليشيا الحوثي مصحوباً بقصف مدفعي وتغطية نارية كثيفة".

وأوضح المصدر أن الميليشيا شنت هجوماً من مواقعها في وادي حنش والربيعي على تحصينات المقاتلين في جبل هان، ودارت مواجهات عنيفة في محيط الجبل امتدت إلى منطقة مدرات شمال غرب الجبل، أجُبرت خلالها الميليشيات على التراجع والانسحاب بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي