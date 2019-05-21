عاجل.. ضياء رشوان: زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين بدءًا من مايو الجاري

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين،: إنه تنفيذا للوعد الذي سبق له إعلانه بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءا من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو القادم، يسعدني إبلاغكم بتطبيق هذه الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي.





وتابع رشوان،: كما يسعدني إعلام الزميلات والزملاء المقبولين بلجنة القيد الأخيرة في شهر فبراير الماضي، بحصولهم على البدل الخاص بهم متضمنا نسبة الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي مع باقي زملاءهم من أعضاء النقابة.





واختتم: لا يسعني في النهاية سوى أن أوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم في تدبير الموارد اللازمة لتطبيق هذه الزيادة بدءا من الشهر الحالي.