موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة





تقام يوم السبت المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو مباراة برشلونة ضد فالنسيا والتي تجمع الفريقان على ملعب ساتد بينتو فيامارين لحساب مباريات نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.





وقبل اللقاء نجح البلوجرانا في الوصول إلى المباراة النهائية بفضل عبور الغريم التقليدي فريق نادي ريال مدريد بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين حيث إنتهى لقاء الذهاب على ملعب الكامب نو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قبل أن يتمكن رفقاء ليونيل ميسي من الفوز إياباً على ملعب سانتياجو بيرنابيو بثلاثية نظيفة.





فيما عبر فريق الخفافيش نادي فالنسيا بالفوز على ريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين حيث تعادل الفريقان ذهاباً في بينتو فيامارين بهدفين لكل فريق قبل أن يقود رودريجيو مورينيو فريقه إلى العبور للمباراة النهائية بتسجيله هدف الفوز إياباً على ملعب ميستايا.





ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي أونديانو مالينكو.