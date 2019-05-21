إبراهيم فايق: قائمة المنتخب حرمت مصر من تواجد لاعب مهم اسمه عبد الله جمعة
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:19 م
أسماء فايز
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أعرب الإعلامى إبراهيم فايق عن استيائه من عدم استدعاء عدد من اللاعبين لقائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو.
وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعقيبا على اختيار المكسيكي أجيري: "فاضل بين اي لعيب زي ما إنت عايز.. بس هفضل مقتنع ان قائمة كأس الأمم 2019 حرمت مصر من لعيب مهم جدا.. عنده مجهود كبير دفاعا وهجوما.. قدرات بدنية مميزة لعيب سريع وتكتيكي اسمه عبدالله جمعه".
وتابع مقدم برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "ده ظلم بين وهتك واضح لأي مفهوم من مفاهيم العدل.. عبدالله يلعب على اي باك ليفت في مصر".
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