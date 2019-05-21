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محمد إمام ينقذ رياض الخولي من الموت في "هوجان" ويعتذر عن حراسته

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:09 م
محمد إمام ينقذ رياض الخولي من الموت في هوجان ويعتذر عن حراسته
هوجان
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سعد نبيل
 
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شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.

ومن ضمن هذه الاحداث، عثر مافيا الاثارن على المنزل التي تواجد فيه كمال اللبان، وهوجان، بعد الهروب، ولكن "هوجان"، قاومهم وقام بالهرب مرة اخره بعد ان استرجع  كمال اللبان امواله، وعاود الى مصر.

وبعد ذلك قرر هوجان ان يعتزر عن العمل مع كمال اللبان لانه يتاجر في الاثار، ولكن "اللبان"، طلب منه ان يحرس ابنته التي  تعرضت للخطف اثناء سفره خارج البلاد.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.
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