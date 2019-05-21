محمد إمام ينقذ رياض الخولي من الموت في "هوجان" ويعتذر عن حراسته

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.





ومن ضمن هذه الاحداث، عثر مافيا الاثارن على المنزل التي تواجد فيه كمال اللبان، وهوجان، بعد الهروب، ولكن "هوجان"، قاومهم وقام بالهرب مرة اخره بعد ان استرجع كمال اللبان امواله، وعاود الى مصر.





وبعد ذلك قرر هوجان ان يعتزر عن العمل مع كمال اللبان لانه يتاجر في الاثار، ولكن "اللبان"، طلب منه ان يحرس ابنته التي تعرضت للخطف اثناء سفره خارج البلاد.



