"الكهرباء": الحكومة لا تدفع سوى 25% من قيمة استهلاكها

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن حجم استهلاك الجهات الحكومية المختلفة 17.5 مليار جنيه، ونسبة التحصيل لا تتعدى 4.3 مليار جنيه، أي 25% من حجم الاستهلاك.



وتابع "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الاتفاق الآن مع وزارة المالية على دفع كافة هذه المستحقات، لتحسين وضع وزارة الكهرباء.



وأوضح أن رفع الدعم سينتهي خلال عامين من الآن، لافتًا إلى عدم رفع الدعم كان سيؤدي إلى مشكلة كبيرة في تحسين الخدمة وزيادة المديونية، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت 22.5 مليار جنيه لتحسين خدمة الكهرباء.



هذا وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اليوم، خلال مؤتمر صحفي حول تعريفة أسعار الكهرباء للعام المالي "2019-2020"، اليوم الثلاثاء، إلى أن متوسط سعر بيع الجهد الفائق سيرتفع عن قيمته في ميزانية 2018 بنحو 10%، نافيا ما تردد بشأن أن نسبة الزيادة ستتراوح ما بين 30 إلى 60%.



وأضاف وزير الكهرباء، "مكنتش أتخيل كيف يأتي على ذهن أحد أننا ممكن نزود 60%.. إزاي"، لافتا إلى أن نسبة الزيادة في الجهد المتوسط تصل إلى 9.9%، وستصل نسبة الزيادة في الجهد المنخفض إلى 19%.