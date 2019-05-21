العثور على جثة مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة، مسنة، مقتولة داخل شقتها، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، بدئرة القسم.





وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم، لمكان البلاغ، وعثر على جثة مسنة، مصابة بعدة طعنات بجسدها، وتم التحفظ على الجثة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.





وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فرق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة القبض على مرتكبيها، لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الواقعة.





مباحث الجيزة تكشف مفاجآت حول العثور على جثة مجهولة بنفق الهرم









كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشخص المجهول الهوية، الذي عثر على جثته في حالة تعفن بنفق الهرم، كان يحاول سرقة الكابلات الكهربائية، المتواجدة بالمكان، ولقى مصرعه صعقا بالكهرباء حال سرقته، كما تبين أنه مر على وفاته أكثر من 5 أيام.





كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شخص في حالة تعفن ومجهول الهوية، بنفق الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، مفاده بعثور أحد عمال شركة الكهرباء على جثة شخص في حالة تعفن بنفق الهرم، حال قيامه، بإصلاح أحد كابلات الكهرباء.



