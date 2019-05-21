"بيومي فؤاد" أبو البنات في "سبع البرمبة"

يشارك الفنان "بيومي فؤاد" في فيلم "سبع البرمبة" للنجم "رامز جلال" الذي سيعرض في عيد الفطر المقبل.





وأكد "بيومي فؤاد" بأنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل ويدعي "شوكت" ومتزوج من الفنانه "مها أبو عوف" ولديهم بنتين الا وهما الفنانة جميلة عوض ‘ نور قدري.





وأضاف "فؤاد" بأن يحدث خلافات بينه وبين الفنان "رامز جلال" علي عدم رغبته في إتمام زواجه بشتي الطرق من نجلته الفنانة "جميلة عوض" ومع سر تمسك نجلته به نظرا لحبها الشديد له فيوافق في النهاية و ينتهي المطاف ويتزوج منها بكل سرور وسعادة .





وعبر "بيومي فؤاد" بأن "سبع البرمبه" يدور في إطار كوميدي بحت وذلك بخلاف أنه في قمه السعادة والبهجة في المشاركه في هذا العمل لأنه إحاطة جو ملئ بالاخوه والارتياح الشخصي والمهني.





وجدير بالذكر بأن فيلم "سبع البرمبه" يتضمن نخبه من النجوم الا وهم الفنان رامز جلال ‘ بيومي فؤاد ‘ محمد عبد الرحمن ‘ محمد ثروت ‘ جميلة عوض ‘ مها أبو عوف ‘ نور قدري وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.



