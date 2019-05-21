طنطا يكشف عن تفاصيل تجديد الملعب قبل الممتاز

كشف مصدر مسئول داخل نادي طنطا عن قيام إدارة نادي طنطا بإعداد وتجهيز كافة مرافق ملعب كرة القدم بالنادي، تمهيدا لإستقبال مباريات الفريق عليه ببطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد.





وتابع المصدر أن ذلك يضم تجديد كراسي الفريقين، وتجديد كراسي المقصورة الرئيسية، وزيادة قدرة إضاءة الملعب لإقامة مباريات الفريق خلال الدورى الممتاز تحت الأضواء الكاشفة وتجديد وحدات خلع الملابس.





يذكر أن طنطا صعد للدوري الممتاز بعد هبوطه لموسم وحيد بالقسم الثاني، ويسعي الفريق لتعزيز صفوفه استعدادا للأضواء، وأستهل صفقاته بضم 3 لاعبين 'أحمد فهمي، وچون مانجا، ومحمود صلاح'.



