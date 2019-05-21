وزير الكهرباء: عجز موازنة انخفض لـ 16.8 مليار بعد رفع أسعار الشرائح

Advertisements

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عدد الفواتير التي تستهلك أكثر من ألف وات، لا يتجاوز 204 ألف فاتورة.



وتابع "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن رفع أسعار الكهرباء كان ضروريًا لأن العجر وصل لـ33.5 مليار جنيه، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر، مشيرًا إلى أن العجز وصل الآن بعد رفع أسعار الكهرباء 16.8 مليار جنيه.



هذا وقال اللدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اليوم، خلال مؤتمر صحفي حول تعريفة أسعار الكهرباء للعام المالي "2019-2020"، اليوم الثلاثاء، إلى أن متوسط سعر بيع الجهد الفائق سيرتفع عن قيمته في ميزانية 2018 بنحو 10%، نافيا ما تردد بشأن أن نسبة الزيادة ستتراوح ما بين 30 إلى 60%.



وأضاف وزير الكهرباء، "مكنتش أتخيل كيف يأتي على ذهن أحد أننا ممكن نزود 60%.. إزاي"، لافتا إلى أن نسبة الزيادة في الجهد المتوسط تصل إلى 9.9%، وستصل نسبة الزيادة في الجهد المنخفض إلى 19%.

