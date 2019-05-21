الإعلامية فريدة الزمر تبكي على الهواء.. والسبب (فيديو)

تحدثت الإعلامية فريدة الزمر، عن علاقاتها بابنتها، قائلة: "هند بنت عمري، وكانت تلازمني في حياتي كلها، وهي الآن في مرحلة صديقتي وأختي وأمي".





وتابعت "الزمر"، خلال حوارها مع برنامج "المواجهة"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء،: "بنتي حنينة عليا جدًا، وبتمنى إن كل أم يكون عندها بنت زي هند".



