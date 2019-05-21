الإعلامية فريدة الزمر تبكي على الهواء.. والسبب (فيديو)
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:03 م
أمنية فوزي
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تحدثت الإعلامية فريدة الزمر، عن علاقاتها بابنتها، قائلة: "هند بنت عمري، وكانت تلازمني في حياتي كلها، وهي الآن في مرحلة صديقتي وأختي وأمي".
وتابعت "الزمر"، خلال حوارها مع برنامج "المواجهة"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء،: "بنتي حنينة عليا جدًا، وبتمنى إن كل أم يكون عندها بنت زي هند".
وأضافت أن مرضها بدأ منذ 4 سنوات، معلقة: "هند كانت أمي في مرضي، ودرست المرض من أجلي وكأنها دكتورة"، متابعة: "وصلت لبر الأمان في مرضي بفضل هند".
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