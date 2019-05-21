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عماد زيادة: دور رشوان في ولد الغلابة نقلة مهمة في مشواري الفني

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:52 م
عماد زيادة: دور رشوان في ولد الغلابة نقلة مهمة في مشواري الفني
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يارا أحمد
 
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أكد الفنان عماد زيادة أن دور "رشوان" تاجر المخدرات، الذي يقدمه في مسلسل "ولد الغلابة" هو نقلة مهمة في مشواره الفني ، خاصة وأنه يشارك في عمل درامي من بطولة النجم أحمد السقا والمخرج المحترف محمد سامي.

وأضاف زيادة أنه تلقي العديد من ردود الأفعال الإيجابة علي شخصية رشوان ، سواء من الجمهور الذي يلتبقي به في الشارع أو عبر مواقع التواصل الإجتاعي ، هذا بجانب تلقيه العديد من المكالمات الهاتفية من عدد من الفنانين والمخرجين والكتاب ، الذين أشادوا بالمسلسل وبالشخصية التي يقدمها.

واوضح زيادة أن النجم أحمد السقا والمخرج محمد سامي كانا لهما الدور الأكبر في نجاح شخصية رشوان والمسلسل بشكل عام ، مؤكدا أن الخطوة القادمة لابد أن تكون بعد دراسة مرتبة حتي تكون الادوار التي سوف يقدمها فيما بعد تنال اعجاب الجمهور.

مسلسل ولد الغلابة من بطولة أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وإدوارد وكريم عفيفي وعماد زيادة وسلوي عثمان ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي وإنتا ج صادق الصباح
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